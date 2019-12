Jahresrückblick Kultur 2019: Die wichtigsten Ereignisse in Thüringen

Wolfgang Hirsch über die Zukunft der Schlösserwelt.

Eine reiche Bescherung hat der Deutsche Bundestag für denkmalgeschützte Kulturstätten in Thüringen schon vorm Fest bereitet: Gut 245 Millionen Euro avisiert er an Fördermitteln vor allem für große Sanierungsprojekte; insbesondere die hiesige Schlösserwelt wird davon profitieren. Allerdings dräut Zwist über die Gründung einer neuen Kulturstiftung Mitteldeutsche Schlösser und Gärten (KMSG) im Verein mit den Nachbarn aus Sachsen-Anhalt. Zudem muss der Freistaat alle Beträge gegenfinanzieren.

Freudig verkündete der hiesige Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider (SPD) Mitte November den vorerst ultimativen Coup: 83,5 Millionen Euro stellt der Bundestag für Sanierung und Umbau des Deutschen Nationaltheaters Weimar bereit. Damit erweist das Parlament dem Schauplatz der Verfassunggebenden Nationalversammlung anno 1919 seine Reverenz. DNT-Intendant Hasko Weber war derart überrascht, dass er über konkrete Maßnahmen spontan kaum Auskunft geben mochte.

Ähnlich erging es Ulrike Lorenz, seit diesem Sommer Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar. Sie kann mit weiteren 100 Millionen Euro – von Bund und Land – zur Sanierung des als Unesco-Weltkulturerbe geschützten Residenzschlosses rechnen. Dabei ist der ursprüngliche, mehr als zehn Jahre alte Masterplan nicht mal ganz abgearbeitet; die rund 40 Millionen Euro teure Sanierung des Ostflügels hat gerade erst begonnen.

Das Residenzschloss Weimar wird von August 2018 bis 2023 saniert.. Foto: Michael Baar

Schloss und Theater in Weimar werden demnach mindestens fürs nächste Jahrzehnt Baustelle sein. Gleichwohl betrachtet Lorenz den Geldsegen vom Bund als glückliche Starthilfe. Mit Feuereifer stürzt die Kunsthistorikerin sich in die Arbeit. Außerdem gibt der Bund 14,2 Millionen Euro zur Inventarisierung, Restaurierung und Digitalisierung von Beständen auf Schloss Friedenstein Gotha; weitere 1,2 Millionen Euro teilt sich die Gedenkstätte Buchenwald mit der in Sachsenhausen.

Viel komplizierter und langwieriger gestaltet sich die Unterstützung für die Thüringer Schlösserwelt. Schon vor Jahresfrist bot der Bund je 100 Millionen Euro Hilfe an zur Sanierung historischer Liegenschaften in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Zentrale Bedingung außer der jeweils hälftigen Gegenfinanzierung ist allerdings die Gründung einer gemeinsamen Stiftung, der KMSG, die überdies den Betrieb der Objekte sowie der musealen Einrichtungen darin übernehmen soll. Daran entzündet sich Streit.

Fachleute fürchten, dass die KMSG – voraussichtlich mit Sitz in Halle – viel zu teuer, zentralistisch und schwerfällig sein könnte, um aus der Ferne Museen in Gotha, Meiningen oder in Rudolstadt zu dirigieren. Und neben einigen juristischen Problemen sieht man auch die Bedeutung der einst prägenden Residenzkultur für die Thüringer schwinden, wenn man die Verantwortung den kommunalen Trägern aus den Händen nimmt und jenseits der Landesgrenze disloziert. Andererseits erhofft man sich aus Berlin einen jährlichen 30-Millionen-Euro-Zuschuss zu den Betriebskosten.

Während Staatskanzleiminister Benjamin Hoff (Linke) noch überlegte, welche ausgewählte Objekte in die KMSG zu überführen wären, machte Carsten Schneider pragmatische Vorschläge: Man solle möglichst viele Objekte in den Genuss der Bundesförderung bringen, empfahl er im Interview mit dieser Zeitung. Und die Partizipation vor Ort lasse sich am besten gewährleisten, indem die neue Stiftung anteilig in die jeweils bestehenden Trägerstrukturen mit einträte, anstatt diese aufzulösen.

Über all das ist noch nicht entschieden, und im neu gewählten Landtag hätte eine rot-rot-grüne Koalition keine Mehrheit mehr, um eine Lösung durchzupauken. Dieses Projekt – so viel ist klar – kann langwierig werden.

Ein Sarkophag mit Industriehallen-Flair: Das Bauhaus-Museum in Weimar weist architektonisch nach hinten, touristisch aber nach vorn

Michael Helbing über einen in Beton gegossenen Jubiläumsbau.

Wir werden am Ende des Jahres“, unkt Hellmut Seemann am Anfang des Jahres, „wahrscheinlich das Wort Bauhaus gerne mal ein Jahr lang gar nicht mehr hören wollen.“ Mit dieser Prophezeiung ist der Präsident der Klassik-Stiftung, der zur Mitte des Jahres sein Amt an Ulrike Lorenz übergibt, bereits reichlich spät dran.

Das Bauhaus-Museum am Stepháne-Hessel-Platz in Weimar. Foto: Susanne Seide

Schon 2009 veröffentlicht der Weimarer Ästhetikprofessor Olaf Weber eine Postkarte, auf der er ein Motiv des Künstlers Timm Ulrich von 1975 apostrophiert. Mit dunkler Brille, gelber Armbinde und Langstock trägt Weber ein Schild um den Hals: „Ich kann kein Bauhaus mehr sehen.“Anders als Ulrich ist Weber tatsächlich erblindet. Und bleibt doch ein Sehender. Das Bauhaus „verlangt aus meiner Sicht“, schreibt er im Januar 2019 für die Literaturzeitschrift Palmbaum, „nach einer experimentellen Architektur als Hülle für seine avantgardistischen Ideen und Relikte.“ Damit, heißt das, dient das im April zu eröffnende Bauhaus-Museum Weimar eben nicht. Es dient am Ende doch dem, was es vermeiden wollte: der Musealisierung des Bauhauses.

Außen Sarkophag, innen Industriehalle, orientiert es sich mehr an Vergangenheit als an Zukunft.

Endlich, rufen Enthusiasten, kann niemand mehr das Bauhaus aus Weimar vertreiben! Genau das, entgegnen Spötter, ist das Problem: Zukunftsweisende Architektur gehört nicht in Beton gegossen!In die neue Zeit zieht das Museum, jenseits der konkreten Ausführung, kulturtouristisch. Inzwischen haben es mehr als eine Viertel Million Menschen gesehen. Die Klassik-Stiftung hatte 100.000 schon für kühn gehalten. Seit Dessau im September seinen verglasten Museumsriegel eröffnete, reißt der Zustrom in Weimar nicht ab. Im Gegenteil. Goethe und Schiller haben womöglich dauerhafte Konkurrenz bekommen. Man will „Bauhaus“ sehen und davon hören. Die Musealisierung ist vollendet, das Bauhaus hat seine Fürstengruft. Durchaus eine gute Nachricht: Das Leben kann andernorts weitergehen, auch ohne Bauhaus.

Chronik: Kultur

6. Januar: Beste Filmkomödie bei der Verleihung der Golden Globes wird Peter Farrellys „Green Book“. „Bohemian Rhapsody“ über Queen-Frontmann Freddie Mercury erhält Golden Globes als bestes Filmdrama und Hauptdarsteller Rami Malek als bester Darsteller.

12. Januar: In Plowdiw in Bulgarien beginnen die Festlichkeiten zur Kulturhauptstadt Europas, im italienischen Matera eine Woche später.

16. Februar: Der Goldene Bär geht an das Drama „Synonymes“. Dieter Kosslick verabschiedet sich nach 18 Jahren als Berlinale-Chef.

24. Februar: Bei der Oscar-Verleihung wird das US-Rassismusdrama „Green Book“ als bester Film ausgezeichnet. Mit vier Oscars belegt der Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ den Spitzenplatz.

21. März: Die Schriftstellerin Anke Stelling erhält den Leipziger Buchpreis. Die Jury zeichnet sie für ihren sozialkritischen Roman „Schäfchen im Trockenen“ aus.

Das restaurierte Marienmosaik. Foto: Martin Schutt / dpa

24. März: Das 44 Quadratmeter große Marienmosaik wird der Öffentlichkeit präsentiert. Nach der Restauration ist es nun im Langhaus im Erfurter Dom zu sehen.

2. April: Der schwedische Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis wird dem Belgier Bart Moeyaert verliehen. Der Kinderliteraturpreis ist mit fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 480.000 Euro) die höchstdotierte Auszeichnung ihrer Art.

14. Mai: Im Auktionshaus Sotheby’s in New York wird das Gemälde „Meules“ des französischen Impressionisten Claude Monet für 110,7 Millionen Dollar (98,8 Mio Euro) versteigert. Es zeigt einen Heuhaufen in der Sonne.

25. Mai: Beim Filmfest in Cannes bekommt die Tragikkomödie „Parasite“ des Koreaners Bong Joon Ho die Goldene Palme. Der Jury-Preis geht ans Liebesdrama „Atlantics“.

7. Juni: Beim Kinder-Medien-Festival „Goldener Spatz“ in Erfurt wird die Neuverfilmung der Jugendbuchreihe „TKKG“ von der Kinderjury als bester Kinofilm ausgezeichnet. Der Preis für das beste Drehbuch geht an Laura van Dijk für „Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess“.

16. Juni: Im Wiener Burgtheater wird der Iffland-Ring an den deutschen Schauspieler Jens Harzer übergeben. Der im Februar verstorbene Schauspieler Bruno Ganz hatte ihn zum Nachfolger bestimmt.

18. Juni: Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird dem brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado zuerkannt.

6. Juli: Das historische Wassermanagement-System in Augsburg (Bayern) und die Bergbauregion Erzgebirge sind neue Welterbestätten, entscheidet das Unesco-Welterbekomitee in Baku.

9. Juli: Der Schweizer Dramatiker Lukas Bärfuss erhält den Georg-Büchner-Preis. Die Auszeichnung gilt als wichtigster Literaturpreis im deutschen Sprachraum.

1. August: Ulrike Lorenz wird Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar. Die Geraerin war einst Chefin der Kunstsammlung Gera und zuletzt zehn Jahre lang Direktorin der Mannheimer Kunsthalle. Sie folgt auf Hellmut Seemann, der die Klassik-Stiftung seit 2001 leitete.

9. August: Ein Gewitter und heftiger Regen führen zum Abbruch der Premierenaufführung bei den Erfurter Domstufenfestspielen. Die 2000 Besucher sehen nur die ersten 49 Minuten der ersten Musical-Fassung von Umberto Ecos „Der Name der Rose“. Insgesamt verzeichnen die Festspiele 44.457 Zuschauer. Alle 21 Vorstellungen sind ausverkauft. Zu den 14 Vorstellungen des Kinderstücks „Petterson und Findus und der Hahn im Korb“ kommen 8010 Zuschauer. 2020 stehen Verdis Oper „Nabucco“ auf dem Programm und für die jungen Zuschauer „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“.

„Der Name der Rose“ fällt nach der Hälfte ins Wasser

13. August: Mehrere Mitarbeiterinnen beschuldigen Opernstar Plácido Domingo der sexuellen Belästigung. Einige Konzerthäuser sagen seine Auftritte ab. Er bestreitet die Vorwürfe und tritt am 2. Oktober als Chef der Los Angeles Opera zurück.

10. Oktober: Der österreichische Schriftsteller Peter Handke und die polnische Autorin Olga Tokarczuk erhalten Nobelpreise für Literatur: Handke den Preis 2019 für seinen sprachlichen Einfallsreichtum, Tokarczuk nachträglich den Preis 2018 wegen ihrer erzählerischen Vorstellungskraft.

14. Oktober: Saša Stanišić wird mit dem Deutschen Buchpreis für seinen Roman „Herkunft“ geehrt.

16. Oktober: In Tokio wird der auf Anregung des japanischen Kaiserhauses vergebene Praemium Imperiale verliehen. Unter den Preisträgern ist auch die deutsche Anne-Sophie Mutter. Sie zählt seit Jahrzehnten zu den berühmtesten Geigen-Virtuosen.

29. Oktober: Das aus 70.000 bunten Glasfliesen bestehende Wandmosaik „Die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik“ des Spaniers Josep Renau ist in den Erfurter Norden zurückgekehrt.

15. November: Das Berliner Humboldt-Forum wird teurer. Der Bundestag stimmt der zusätzlichen Finanzhilfe von 49,2 Millionen Euro zu. Die Baukosten des rekonstruierten Stadtschlosses steigen auf 644,2 Millionen Euro.

Das Selbstbildnis mit Sonnenblume nach Anthonis van Dyck (Antwerpen 1598/9- 1641 London). Foto: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha / dpa

6. Dezember: Fünf im Jahr 1979 aus dem Gothaer Schloss gestohlene Gemälde könnten wieder aufgetaucht sein – unter ihnen das Selbstbildnis mit Sonnenblume nach Anthonis van Dyck (Antwerpen 1598/9- 1641 London). Die Bilder werden nun von Berliner Experten auf Echtheit geprüft. Parallel dazu ermittelt die Polizei gegen zwei Männer wegen des Verdachts auf Kunstdiebstahl und Erpressung.

7. Dezember: Die Königshofgroteske „The Favourite“ ist der große Gewinner beim Europäischen Filmpreis. Sie erhält acht Preise, darunter den als bester europäischer Film des Jahres.