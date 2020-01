Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karikaturist Hans-Jürgen Starke verstorben

Einen Monat vor seinem 80. Geburtstag ist der Karikaturist Hans-Jürgen Starke am vergangenen Donnerstag verstorben. Das teilte seine Tochter Annett Starke-Rogalla am Wochenende mit.

Am 23. Februar 1940 in Nürnberg geboren, kam Starke nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Thüringen, wo er zunächst in Arnstadt und später in Rudolstadt lebte. Seit den 1970er-Jahren zeichnete er unter anderem für „Das Volk“, die Wochenpost und den Eulenspiegel, später für die Ostthüringer Zeitung und die Thüringer Allgemeine. Zuletzt lebte Starke in einem Heim in Weimar.