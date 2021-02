Tickets nur noch an geimpfte Personen? Stadthalle Bad Blankenburg zur Kommunikation mit Anbieter

In den Schaufenstern der Stadthalle in Bad Blankenburg wird auf verschobene Veranstaltungen hingewiesen.

„Die Mannschaft ist in Kurzarbeit", sagt Matthias Gropp, Geschäftsführer der Stadthalle Bad Blankenburg. Je nach anstehenden Aufgaben sei einmal pro Woche oder Monat auch jemand im Haus. Derzeit auf dem Plan stehen Wartungen und Prüfungen, Installationen und was noch anfalle.