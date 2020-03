Übersetzer in Zeiten von Corona

Seit dem 15. März ist das Theater Gera-Altenburg geschlossen. Seither sitzt der italienische Tänzer Mattia Carchedi zu Hause in seiner Geraer Wohnung und versucht sich fit zu halten – so wie ein Großteil der übrigen Theaterkünstler.

„Es fällt sehr schwer, sich allein zu motivieren“, sagt der Balletttänzer. Er hat es auch schon mit einem Instagram-Mitmachangebot versucht, bei dem Tänzer aus aller Welt gemeinsam trainieren. Aber das lag ihm nicht. So hält er sich vornehmlich mit Fitnessübungen fit, mit Liegestützen, Sit-ups und anderem.

Im internationalen Ensemble des Thüringer Staatsballetts kommt Mattia Carchedi derzeit eine wichtige Rolle zu. Als einer der wenigen, die sehr gut Deutsch sprechen, hält er die übrigen Tänzer über WhatsApp auf dem Laufenden, übersetzt auf Englisch, welche Corona-Verbote und -Anordnungen Tag für Tag erlassen werden. Damit auch die chinesischen, japanischen, brasilianischen oder ukrainischen Company-Mitglieder wissen, welche Richtlinien für Sozialkontakte gelten und welche Läden noch geöffnet haben.

Mattia Carchedi steht natürlich auch mit seiner Familie im süditalienischen Kalabrien regelmäßig in Kontakt. Dort gibt es zwar noch nicht so viele Infizierte wie im Norden, dennoch macht er sich Sorgen um seinen Vater. Der ist Lkw-Fahrer und transportiert regelmäßig Lebensmittel von Italien nach Deutschland, pendelt also zwischen zwei Ländern, die in Europa mit am stärksten von der Corona-Epidemie betroffen sind.

Seine Schwester ist hingegen mit ihren Kindern zu Hause. „Als die Regierung die Ausgangssperre bis zum 3. Mai verlängerte, sagte sie nur: Ich werde verrückt“, sagt Carchedi lachend. „Für uns Italiener ist eine solche Massenquarantäne schwer zu ertragen. Das Leben spielt sich bei uns viel auf der Straße ab.“ So bitter es klingt, aber vermutlich ist genau diese herzliche, zu Körperkontakt neigende Lebensweise einer der Gründe für die hohen Infektionsraten in Italien.

Seit rund zwei Wochen dürfen die Leute dort nur noch zum Arbeiten, zum Einkaufen und Gassigehen einzeln auf die Straße. Allerdings gibt es noch immer Einzelne, die sich nicht ganz an die Verordnung halten. „Italiener sind erfindungsreich, wenn es darum geht, Verbote zu unterlaufen“, sagt der Tänzer. Da wird schon mal mit einer Alibi-Leine in Ermangelung eines Hundes vor die Tür getreten. Deshalb kontrolliert die Polizei auch sehr streng. „Wer beispielsweise bei einer Personenkontrolle angibt, einkaufen gehen zu wollen, der muss am nächsten Tag den Kassenbon bei der Polizei vorweisen“, sagt Mattia Carchedi.

In Deutschland habe die Politik seiner Meinung nach zu lange gezögert. Da hätte er sich früher einen strengeren Kurs gewünscht. „Italien hätte doch Mahnung sein müssen.“

Obwohl Mattia Carchedi Süditaliener ist, stört ihn das Leben in den eigenen vier Wänden nicht. Dank seines Wissensdursts hat er immer ein Lernprojekt, mit dem er sich gerade beschäftigt. Ob es eine der vielen Sprachen ist, die er beherrscht, oder eine technische Disziplin, der er sich autodidaktisch zuwendet, er ist glücklich, wenn er seinen Geist schulen kann.