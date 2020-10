83-Jähriger aus Saalfeld/Saale wird vermisst - Mann ist dement

Seit Freitag wird der 83-jährige Rudolf Häuser aus Saalfeld/Saale vermisst. Herr Häuser war im Zug von Österreich nach Saalfeld unterwegs, kam jedoch nicht in seinem Heimatort an. Der Vermisste sollte ursprünglich in Nürnberg umsteigen, blieb jedoch mutmaßlich im Zug sitzen und fuhr in Richtung Frankfurt weiter. Herr Häuser ist dement und orientierungslos.

Herr Häuser hat einen auffällig langsamen Gang. Foto: Polizei

Er wird wie folgt beschrieben:

ungefähr 1,60 Meter groß

kräftige Figur

kurze graue Haare

Dreitagebart

Brille mit goldenem Gestell

bekleidet mit blauer Jeans, blauer Nylonjacke und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle

führt einen schwarzen Trolli mit sich und läuft auffällig langsam

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

