Betrunkener fährt durch Saale-Orla-Kreis und verursacht mehrere Unfälle

Hirschberg. Mehrere Autobesitzer hatten Unfallschäden an ihren Fahrzeugen entdeckt. Der Verursacher: Ein noch unbekannter Mann, der sich nach seiner Chaosfahrt ein Schläfchen im Wagen gönnte.

Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, war der bislang unbekannte Fahrer eines weißen VW Polo auf der Hofer Straße in Hirschberg stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 stieß der VW mit einem geparkten Renault Megane und einem steineren Blumenkübel zusammen. Anschließend parkte der VW-Fahrer in der Hofer Straße, auf Höhe der Hausnummer 1, sein Auto und schlief am Steuer ein.

Gegen 20 Uhr weckte eine Passantin den Fahrer, der daraufhin weiterfuhr. Beim Ausparken beschädigte er einen ebenfalls dort abgestellten Seat Ibiza. Anschließend stieß der VW in der Hofer Straße mit zwei Altpapiertonnen und einem Steinhaufen und in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit einem geparkten VW Polo zusammen. Und auch diesmal flüchtete der Unfallfahrer von den Unfallstellen.

Die ersten Zeugen meldeten sich gegen 21 Uhr bei der Polizei, so dass der Wagen des Unfallverursachers erst am nächsten Tag nahe der Fischerhütte in Hirschberg aufgespürt werden konnte. Am Auto selbst waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Der VW Polo wurde deswegen zur Beweissicherung und Dokumentation der Unfallspuren sichergestellt.

Zeugen, die Angaben zum VW-Fahrer machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 melden.

