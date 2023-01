Diebe haben es in Stadtroda auf Trabant abgesehen

Stadtroda. Unbekannte haben aus einem Trabant unter anderem Zündkerzen gestohlen. Sie hatten offenbar leichtes Spiel.

Zündkerzen und einen Nachfüllpack für Verbandskästen haben Diebe am Wochenende aus einem Trabant in Stadtroda entwendet.

Das Fahrzeug, das in der Heinrich-Heine-Straße abgestellt war, gehört einem 80-Jährigen. Die Täter hätten die Abdeckplane des Trabants entfernt und seien so an das Beutegut gekommen, das im Kofferraum lag, teilt die Polizei mit.

Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der 036428-640 zu melden.

