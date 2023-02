Doping-Handel in Gera zufällig aufgedeckt - Ermittlungen gegen zehn Verdächtige

Große Mengen Dopingmittel wurden in Gera sichergestellt und hatten zwei Festnahmen und eine Razzia in zehn Wohnungen zur Folge. (Symbolfoto)

Gera. Nach dem zufälligen Fund von mehreren Kilogramm verschiedener Dopingmittel hat die Polizei zwei Männer verhaftet.

Seit mindestens August 2021 hat laut Angaben vom Zoll ein 33-jähriger Geschäftsmann regelmäßig Paketsendungen mit Dopingmitteln aus Polen empfangen. Nachdem im vergangenen Jahr bei Kontrollen eines in Thüringen ansässigen Versanddienstleisters durch das Hauptzollamt Erfurt zwei Pakete mit insgesamt 20 Kilogramm Dopingmittel sichergestellt wurden, änderte der Mann seine Taktik. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge ließ der Mann sich ab diesem Zeitpunkt die Doping-Präparate durch einen 29-jährigen Mittelsmann liefern, welcher am 4. Januar 2023 in München in Haft genommen wurde.

Wie der Zoll weiter berichtet, verkaufte der 33-Jährige die Präparate an feste Abnehmer in seinem Umfeld. Die Fahnder stellten insgesamt 300 Ampullen an Dopingmitteln und rund 9000 Tabletten und Kapseln an Doping- sowie Arzneimitteln sicher. Der Wert der sichergestellten Ware wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

In ganz Deutschland fanden in diesem Zusammenhang Durchsuchungen in insgesamt elf Wohnungen statt. Dabei wurden weitere zahlreiche aus Polen eingeschmuggelte Dopingpräparate und Arzneimittel sichergestellt. Die Ermittlungen richten sich gegen zehn Personen im Alter zwischen 22 und 55 Jahren.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.