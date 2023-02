Unbekannte stehlen 3000 Liter Milch aus Agrarbetrieb

Bürgel. Mit einem Diebstahl der ungewöhnlichen Art muss sich die Polizei im Saale-Holzland-Kreis befassen. Dort wurden 3000 Liter Milch geklaut.

Ein doch recht ungewöhnlicher Diebstahl: Der Mitarbeiter eines Agrarbetriebes in Bürgel teilte laut Landespolizeiinspektion Jena Mittwochmorgen einem KOBB mit, dass bei Arbeitsbeginn die Liefertür der Firma unverschlossen war. Daraufhin musste er feststellen, dass sich Unbekannte an der gelagerten Milch bereichert hatten. Auf noch unbekannte Art und Weise entwendeten der oder die Langfinger in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fast 3000 Liter Milch und flüchteten unbemerkt.

Der Schaden wird auf etwas 1700 Euro beziffert. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt, die Ermittlungen laufen.

