Einbruch in Firmengebäude in Wurzbach: Autozubehör gestohlen

Wurzbach/Schleiz Die Polizei meldet einen Einbruch in einer Firma in Wurzbach. Die unbekannten Täter hatten mehrere Türen und Scheiben eingeschlagen. Die heutigen Meldungen der Polizeiinspektion Saale-Orla.

Bislang unbekannte Täter drangen innerhalb der letzten vier Wochen gewaltsam in das Gebäude auf einem Firmengelände in der Straße Benignengrün in Wurzbach ein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Hierbei waren mehrere Türen sowie Scheiben eingeschlagen worden. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und ließen mehrere Alufelgen sowie Autozubehör im Gesamtwert von rund 1000 Euro mitgehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/4310 zu melden.

Verbotene Böller im Auto

Während der Alkoholkontrolle eines 69-jährigen Autofahrers am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Straße Am Fasanengarten in Schleiz stellten die Beamten zwar keinen Alkoholeinfluss bei dem Fahrer fest, dafür jedoch 40 ungeprüfte ausländische Feuerwerkskörper. Da diese Art von Pyrotechnik nicht nur verboten, sondern vor allem gefährlich ist, stellten die Polizisten die Gegenstände sicher und brachten diese in einer Sprengstoffkiste zur Dienststelle. Der ursprüngliche Besitzer erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengmittelgesetz..