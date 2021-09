Explosive Postsendung: Zoll findet über 70 Kilo Pyrotechnik

Der Zoll hat über 70 Kilogramm illegale Pyrotechnik in einem Paketzentrum im Saale-Holzland-Kreis entdeckt. (Symbolfoto)

Jena. Über 70 Kilogramm Pyrotechnik haben Zöllner in einem Paketzentrum im Saale-Holzland-Kreis entdeckt. Acht Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bei der Kontrolle in einem Paketzentrum mit Niederlassung im Saale-Holzland-Kreis stellten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt insgesamt 77,3 Kilogramm Pyrotechnik fest und leiteten acht Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein. Die Zöllner entdeckten in acht Postsendungen unter anderem Raketen, Böller und Bengalos. Die Pakete wurden allesamt aus Polen gesendet und waren für Empfänger in Deutschland bestimmt.

Die Einfuhr nicht zugelassener Pyrotechnik sowie der generelle Versand von Pyrotechnik auf dem Postweg ist nach den geltenden Vorschriften in Deutschland verboten und strafbar. Dies gilt auch beim Transport innerhalb der Europäischen Union. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt.