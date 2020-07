Falscher Polizist mit Blaulicht in Pößneck unterwegs

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falscher Polizist mit Blaulicht in Pößneck unterwegs

Ein falscher Polizist hat in der Nacht zu Donnerstag bei Pößneck (Saale-Orla-Kreis) zwei Mopeds angehalten und kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, machte gegen 1.30 Uhr ein 3er-BMW Kombi, neueres Baujahr, in der Ortslage Schlettwein auf sich aufmerksam. Das Auto fuhr hinter zwei Mopeds her, gab Lichthupe und schaltete ein Blaulicht ein.

Anschließend überholte der BMW und stoppte die beiden Mopeds. Zur Kontrolle wollte der vermeintliche Polizeibeamte die Fahrzeugdokumente und Führerscheine sehen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nachdem der erste Mopedfahrer die Dokumente aushändigte und der Mann einen flüchtigen Blick darauf warf, wurde der zweite misstrauisch und wollte nun von dem Kontrollierenden den Dienstausweis sehen.

Der Mann gab an, keinen Dienstausweis dabei zu haben, brach die Kontrolle ab und fuhr von Schlettwein in Richtung Trannroda davon.

Wer bereits ähnliche Erfahrungen in letzter Zeit gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, solle sich bei der Polizei in Saalfeld unter Telefon 03671 560 melden.