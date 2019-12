Wasungen. In Wasungen ist ein Betrunkener beim Überqueren einer Straße angefahren worden. Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fast 3,5 Promille: Betrunkener Fußgänger angefahren und verletzt

Ein Betrunkener ist beim Überqueren einer Straße von einer Autofahrerin im Landkreis Schmalkalden-Meiningen angefahren worden.

Der Mann sei am Dienstagnachmittag in Wasungen auf der Fahrbahnmitte ins Straucheln gekommen und zurück zum rechten Fahrbahnrand gestolpert. Eine Autofahrerin fuhr den Mann an. Glücklicherweise war die Frau gerade mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs, teilte die Polizei mit.

Der 41-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus, verließ dieses aber auf eigenen Wunsch wieder. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 3,47 Promille.

Weitere Blaulichtmeldungen