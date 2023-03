Bei einem Brand in Königsee ist ein Mensch gestorben (Symbolbild).

Feuerwehr findet Leichnam bei Brand in Königsee

Königsee. In einem Wohnhaus ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch starb.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus ist in der Nacht zu Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Passant kurz vor 4 Uhr den Brand in einem Ortsteil von Königsee.

Um wen es sich bei dem Toten handelt und wie der Brand ausgebrochen war, muss noch ermittelt werden.

