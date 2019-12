Gera. Die Serie von Bränden in Gera reißt nicht ab. Am Mittwochabend rückten die Einsatzkräfte erneut aus.

Gebäudebrand in Gera – Feuerwehr rückt mit schwerem Atemschutz an

Gegen 21.50 Uhr ist die Feuerwehr in Gera zum Brand eines Gebäudes An der Himmelsleiter ausgerückt. In dem seit vielen Jahren leerstehenden Gebäude, habe in einem Raum Müll und Unrat gebrannt.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Gera brachten das Feuer unter schwerem Atemschutz schnell unter Kontrolle. Es ist ein weiterer Brand von vielen in einem leerstehenden Gebäude innerhalb weniger Monate.

In dem seit vielen Jahren leerstehenden Gebäude brannte in einem Raum Müll und Unrat. Foto: Björn Walther

Der Feuerteufel treibt wohl weiterhin sein Unwesen in Gera.

