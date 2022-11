Großeinsatz rund um den Kugelmarkt nimmt eine überraschende Wende

Lauscha. Eine Vermisstensuche in und um Lauscha hat einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht und THW verursacht. Nach Stunden kam es zu einer großen Überraschung.

Ein Großeinsatz rund um den Kugelmarkt in Lauscha hat am Samstag eine überraschende Wendung genommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am frühen Morgen die Lebensgefährtin eines 39-Jährigen Sorgen um ihren Partner gemacht. Dieser hatte kurz zuvor das Haus verlassen und war mit seinem Pkw in unbekannte Richtung davongefahren. Da eine Gefahr für Leib oder Leben nicht auszuschließen gewesen sei, wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Diese blieben zunächst jedoch ohne Erfolg, auch weil der Vermisste, der zwischenzeitlich Kontakt per Chatnachrichten zu seiner Lebensgefährtin aufnahm, keinerlei Hinweise auf seinen Aufenthaltsort machte. Nachdem der Kontakt plötzlich ganz abbrach, wurde die Suche nochmals intensiviert und rund 50 weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergwacht und THW alarmiert. Es folgte eine intensive Suche in und um Lauscha, unter anderem wurden auch die umliegenden Wälder zunächst mittels Drohnen und später mit einem Polizeihubschrauber abgesucht.

Gegen Mittag konnte schließlich der Pkw des Vermissten am Erlebnisbad Lauscha gefunden werden. Das Fahrzeug war jedoch verschlossen und vom Vermissten fehlte weiterhin jede Spur. Immerhin bot sich nun ein Ansatzpunkt für den Fährtenhund.

Als die Lebensgefährtin über den Stand der Dinge informiert werden sollte, kam es letztlich zur großen Überraschung. Es stellte sich heraus, dass der Vermisste bereits gegen 7.30 Uhr nach Hause kam und sich dort schlafen gelegt hatte. Eine Überprüfung an der Wohnanschrift bestätigte diese Aussage.

Wäre diese Information den Einsatzkräften früher mitgeteilt worden, hätte man sich viele Stunden intensiver Suche sparen können. In der Summe überwog jedoch die Freude über das wohlbehaltene Auffinden des Vermissten. Dieser wurde schließlich einem Arzt vorgestellt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.