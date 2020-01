Erfurt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Ostthüringen warnt vor unseriösen Zahlungsaufforderungen von der Organisation Transparenzregister e.V..

IHK warnt vor unseriöser E-Mail von Organisation Transparenzregister e.V.

Wie die IHK am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung informiert, erhalten derzeit viele Unternehmer von der Organisation Transparenzregister e.V. eine E-Mail mit dem Betreff „Zahlungsaufforderung Verstoß gegen das Geldwäschegesetz“. Laut Sylvia Knöfel, Chefjuristin bei der IHK Ostthüringen, stammen die Mails nicht von der offiziellen Registerstelle.

Laut IHK werde in der Nachricht des vermeintlichen Vereins mit Sitz in Plauen darüber informiert, dass eine Eintragung im Transparenzregister fehle. Weil dies eine Ordnungswidrigkeit darstelle, solle sich der Empfänger innerhalb von zehn Tagen registrieren. Ein Link in der Mail führt dann auf eine angebliche Seite des Vereins. Hier kann man seine Angaben kostenpflichtig erfassen lassen.

„Dieses kostenpflichtige Eintragungsangebot stammt aber überhaupt nicht von der Bundesanzeiger-Verlags GmbH, welche die echte registerführende Stelle ist. Es besteht auch keine gesetzliche Verpflichtung, sich auf der Seite des Vereins zu registrieren. Richtig ist nur, dass nach dem Geldwäschegesetz für den wirtschaftlich Berechtigten von bestimmten Gesellschaften und Vereinigungen eine Eintragungs- und Registrierungspflicht besteht, erklärt Knöfel.

Registrieren sollte man sich ausschließlich kostenfrei auf der offiziellen Plattform unter www.transparenzregister.de.