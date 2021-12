Jugendlicher täuscht in Altenburg Raubüberfall vor

Altenburg. In Altenburg sorgt ein 14-Jähriger für einen Großeinsatz der Polizei. Die Rechnung für den Einsatz bekommen jetzt seine Eltern.

In Altenburg hat ein 14-Jähriger für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurde ihr am Freitagvormittag über Notruf ein vermeintlicher Raubüberfall in der Fabrikstraße gemeldet. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin zum Tatort aus.

Ein 14-jähriger gab sich vor Ort den Beamten als Anrufer zu erkennen und teilte mit, dass er von einer schwarz gekleideten und vermummten Person angegriffen und zur Herausgabe von Geld genötigt wurde. Die Polizei habe das Umfeld weiträumig abgesucht, konnte den vermeintlichen Täter jedoch nicht finden.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Jugendliche wurde schließlich zur weiteren Befragung und Spurensicherung mit auf die Dienststelle genommen. Dort habe er sich jedoch in Widersprüche verstrickt und gab schließlich zu, den vermeintlichen Raubüberfall nur erfunden zu haben.

Dies hat nun allerdings Konsequenzen für ihn. Die Polizei habe Anzeigen wegen Notrufmissbrauchs und Vortäuschens einer Straftat gefertigt. Ausserdem werden sich die Eltern des Jungen wohl auf eine saftige Rechnung für die Kosten des Polizeieinsatzes einrichten müssen.