Kahla Zu einem größeren Rettungseinsatz kam es am späten Sonntagnachmittag am Dohlenstein. Ein Jugendlicher und seine Mutter waren beim Spazierengehen einen Abhang hinab gestürzt.

Junge und Mutter am Dohlenstein abgerutscht - Hubschrauber im Einsatz

Am Pfingstsonntag, kurz nach 17 Uhr, mussten in Kahla am Dohlenstein ein 14 Jahre alter Junge und seine 50 Jahre alte Mutter von Kameraden der Kahlaer Feuerwehr gerettet werden.

Der Junge war beim Spaziergang abgerutscht. Als seine Mutter ihm helfen wollte, rutschte sie ebenfalls ab. Beide konnten sich an Bäumen festhalten, kamen jedoch ohne fremde Hilfe den Abhang nicht wieder hoch.

Mit Seilen wurde zuerst der Junge aus der bedrohlichen Lage befreit, dann die Mutter. Beide wurden von Vertretern des Rettungsdienstes untersucht. Der Junge hatte sich Schürfwunden zugezogen. Beide konnten aber den Abend daheim verbringen.

Ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Er kreiste minutenlang über den Dohlenstein. Die Höhenrettung der Jenaer Berufsfeuerwehr, die ebenfalls alarmiert wurde, musste nicht eingreifen. "Die Lage war schon gefährlich. Bei der Erstalarmierung mussten wir mit dem Schlimmsten rechnen", sagte Einsatzleiter Frank Lötel von der Kahlaer Wehr. Deshalb sei auch die hohe Zahl an Einsatzkräften gerechtfertigt gewesen.