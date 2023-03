Blick vom Bad Blankenburger Markt in die Apostelgasse. Eine Straße weiter befindet sich das Uhren- und Schmuckgeschäft, das am Dienstag bestohlen wurde.

Juwelier in Bad Blankenburg hinterlistig bestohlen

Bad Blankenburg Die Polizei in Saalfeld ermittelt wegen räuberischen Diebstahls gegen Unbekannt und bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr wurde die Mitarbeiterin eines Juweliergeschäfts in der Unteren Mauergasse in Bad Blankenburg hinterlistig bestohlen. Das teilte die Saalfelder Polizei fast 24 Stunden später mit.

Ein bislang unbekannter Mann habe sich von der Mitarbeiterin mehrere Schmuckstücke wie Ringe, präsentieren lassen, schubste sie dann beiseite und flüchtete mit dem Diebesgut. "Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dennoch entstand durch den Diebstahl nicht unerheblicher Schaden, dessen genaue Höhe die Polizei nicht angab.

Verkäuferin gibt eine Personenbeschreibung

Folgende Personenbeschreibung konnte die Frau zu dem Flüchtigen geben: ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Statur, Glatze, deutsches Erscheinungsbild und deutsche Mundart. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Windjacke. Der Gesuchte flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Saalfeld führt die Ermittlungen aufgrund des räuberischen Diebstahls (Tatzeit am Dienstag gegen 16.50 Uhr) und sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03672-417 1464 geben können.

