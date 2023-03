Langfinger entwenden Gerstensaft - Unbekannte scheitern bei Autodiebstahl

Jena. Das sind die Polizeimeldungen für Jena:

Langfinger entwenden Gerstensaft

Unbekannte sind am Sonntagabend in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Ihre Beute ist überraschend.

Laut Angaben der Polizei entfernten die Unbekannten das Türscharnier und gelangten so in den Keller. Dort entwendeten die durstigen Diebe zwei Kästen Bier und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von knapp 30 Euro.

Unbekannter fährt Spiegel ab

Ein 24-jähriger Halter eines Pkw Opel muss vorerst ohne rechten Außenspiegel auskommen. Am Sonntag stellte der Mann den Schaden an seinem Auto fest.

Laut Polizei stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Außenspiegel und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei ermittelt nun zum Vorfall.

Autodiebe scheitern beim Diebstahl

Unbekannte hatten sich am Sonntag an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Die Täter öffneten die Scheibe der Fahrertür, um in den Pkw zu gelangen.

Laut Polizeiangaben versuchten die Täter die Sicherungen zu manipulieren und so das Fahrzeug zu stehlen. Offensichtlich scheiterte ihr Vorhaben. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

