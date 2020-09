Lebensretter hautnah: Notfallsanitäter aus Jena heute in Doku-Serie

Vom Notruf bis in die Notaufnahme: Rettungsdienste leisten mehr als fünf Millionen Einsätze pro Jahr. In der neuen Doku-Serie „Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt“ will Sat.1 ab Montag unverstellte Einblicke in die Arbeit von Lebensrettern in ganz Deutschland geben – unter anderem ist ein Team aus Jena vertreten.

Kühler Kopf in extremen Situationen

„Wir haben ihn lebend ins Krankenhaus gefahren, aber ob wir das Leben gerettet haben ...?“ Sindy Meisegeier, Petro Sadoni und Felix Böckel vom Deutschen Roten Kreuz in Jena erfahren häufig erst ein, zwei Stunden nach dem Transport eines Patienten ins Krankenhaus, ob er es geschafft hat. In Extremsituation müsse man stets kühlen Kopf bewahren, sagt Sindy Meisegeier, für die Notfallsanitäter ihr Traumberuf ist. Die 24-Jährige aus Zeutsch (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) absolvierte zuvor eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten, braucht aber die Abwechslung, die der Rettungsdienst mit sich bringt. Auch in ihrer Freizeit engagiert sie sich für die Rettung anderer: in der Freiwilligen Feuerwehr und im Katastrophenschutz.

Neben Jenaern auch Teams aus Bayern, Hessen und Baden-Württemberg

Das Fernsehteam begleitete auch Retter in anderen Städten. In der DRK-Wache in Stuttgart arbeiten 300 Rettungskräfte im Schichtbetrieb rund um die Uhr. Im Schnitt haben sie acht Einsätze pro Schicht – ähnlich wie in Jena. Auch in Straubing, Nürnberg und Frankfurt verfolgt das Filmteam den Alltag der Notfallsanitäter. Zu sehen sind auch Rettungseinsätze aus der Luft. Im Luftrettungszentrum Traunstein, einer von knapp 90 Luftrettungsstationen in Deutschland, dauert eine Schicht von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang.

Fünf Folgen laufen immer montags

Die Serie „Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt“ wird ab 21. September montags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Fünf Folgen sind geplant. Das Filmteam hatte dafür die Rettungswagen mit mehreren Kameras bestückt, um direkte Einblicke in die Arbeit zu bekommen. Ausgestrahlt werden die Videosequenzen nur bei Zustimmung der Patienten.

