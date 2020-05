Pößneck. In der Nähe einer Eisdiele sprach ein Mann eine 12-Jährige an und berührte sie unsittlich. Der Täter wird nun mit detaillierter Personenbeschreibung von der Polizei gesucht.

Mädchen wird von Unbekanntem in Pößneck sexuell belästigt

Ein 12-jähriges Mädchen wurde am vergangenen Donnerstag in der Kurzackerstraße in Pößneck sexuell belästigt. Laut Polizei sprach ein bislang Unbekannter gegen 15 Uhr, etwa auf Höhe der Eisdiele, das Mädchen an, legte seinen Arm um sie und berührte sie sexuell bestimmt.

Nachdem sich das Mädchen vom Täter abwenden konnte informierte sie zwei junge Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren über den Vorfall, die sich in der Nähe aufhielten und den Täter ebenfalls wahrgenommen hatten.

Übereinstimmend gaben die drei Mädchen folgende Personenbeschreibung des bislang unbekannten Beschuldigten an:

etwa zwischen 18-23 Jahren alt

ungefähr 180 cm groß, sehr schlank

dunkelhäutig

schwarze leicht gelockte/gewellte Haare, nach oben gegelt, Seiten kurz rasiert

trug am Handgelenk eine goldene Armbanduhr

sprach gebrochen deutsch mit tiefer Stimme

Bekleidet war der Beschuldigte nach Aussagen der Geschädigten mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzem T-Shirt und blauer Jeansjacke. Der Unbekannte soll sich, nachdem er sich aus dem Bereich der Eisdiele in der Kurzackerstraße entfernt hatte, Richtung Tankstelle bewegt haben.

Durch unklare Umstände wurde die Polizei erst am Folgetag über das Delikt in Kenntnis gesetzt. Deshalb will die Polizei noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle schwerwiegenden Vorfälle dieser Art unverzüglich der zuständige Polizeidienststelle zu informieren oder die 110 zu wählen.

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Verbleib des Gesuchten geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rudolstadt unter 03672 / 417 1464 zu melden.

