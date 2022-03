Polizei richtet sich mit Appell an alle die mit Bargeld arbeiten. (Symbolbild)

Mann in Rudolstadt mit gefälschtem Bargeld unterwegs

Rudolstadt. Ein Mann aus Rudolstadt hat versucht, mit einem gefälschten Geldschein in einem Supermarkt zu bezahlen. Als er jedoch aufflog, versuchte er es an anderer Stelle erneut.

Am Freitag ist in einem Rudolstädter Supermarkt in der Oststraße Falschgeld festgestellt worden. Ein Mann wollte gerade seinen Einkauf bezahlen, als die Kassiererin auf den gefälschten 20 Euro Schein aufmerksam wurde. Als die Mitarbeiterin den Mann darauf ansprach, gab dieser ihr einen anderen nicht gefälschten Schein und verließ den Laden. Später stellte die Polizei dann fest, dass der Mann mit dem gefälschten Geld bei einem nahe gelegenen Bäcker gezahlt hatte. Das Falschgeld wurde laut Polizei sichergestellt.

Die Polizei gibt allen Beschäftigten den Hinweis ein besonderen Blick auf die Echtheit des Geldes zu werfen. Anhaltspunkte und Hinweise zur Erkennung von Falschgeld gibt unter anderem die Deutsche Bundesbank im Internet.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 30 Jahre alten Mann handelte, der zur Tatzeit eine schwarze Wollmütze und Mund-Nasen-Schutz trug. Außerdem soll er eine blaue Jogginghose, eine beige Jacke und einen khaki-farbenen Rucksack getragen haben. Die Ermittlungen dauern an. Bei Hinweisen zum Täter können sie sich gern an die Polizei wenden.

