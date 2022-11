Mehrere Verletzte bei Unfall auf Kreuzung in Altenburg

Altenburg. An einer Kreuzung in Altenburg ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem insgesamt drei Menschen verletzt wurden.

Am Samstag ist es in der Wettiner Straße in Altenburg auf der Kreuzung zur Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt worden sind.

Eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin kam aus Richtung Kauerndorfer Allee und wollte nach links zum Bahnhof abbiegen. Im gleichen Moment kam ihr ein 57-jähriger Dacia-Fahrer aus Richtung Leipziger Straße entgegen, der weiter geradeaus fahren wollte. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei zwei Insassen des Hyundai und der Dacia-Fahrer verletzt wurden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Verletzten wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

