In einem Lebensmittelmarkt in Meiningen ist ein Zwölfjähriger dabei beobachtet worden, wie er eine Flasche Alkohol stehlen wollte.

Minderjähriger Ladendieb: Zwölfjähriger klaut in Meiningen Alkohol

Meiningen. Ein Zwölfjähriger hat in Meiningen Alkohol geklaut. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge am Montagabend dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt eine Flasche Alkohol mitgehen ließ.

Ein Zwölfjähriger hat Montagabend versucht, in einem Lebensmittelmarkt in der Schillerstraße in Meiningen eine Flasche Alkohol zu klauen, wurde dabei jedoch erwischt. Die Polizei belehrte ihn hinsichtlich seines Fehlverhaltens und übergab ihn anschließend seinen Erziehungsberechtigten.

