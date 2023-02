Mopedfahrer flüchtet im Saale-Orla-Kreis auf getunter Maschine vor Polizeikontrolle

Wurzbach. Ein 18-jähriger Mopedfahrer hat sich im Saale-Orla-Kreis eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei verhielt sich der junge Mann sehr verkehrswidrig.

Polizisten wollten am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr einen Simson-Fahrer in Wurzbach in der Straße Grund kontrollieren. Doch der Mopedfahrer ignorierte laut Landespolizeiinspektion Saalfeld die Anhaltesignale und Anweisungen und beschleunigte stattdessen.

Die Flucht führte über ein Betriebsgelände, dem Verbindungsweg zwischen einer Gaststätte und der Pulvermühle und schließlich zurück zum Grund. Dabei verhielt sich der Mopedfahrer grob verkehrswidrig.

Schlussendlich konnte der 18-Jährige an seiner Wohnadresse aufgespürt werden. Er muss nun mit mehreren Ermittlungsverfahren rechnen. Er muss sich u.a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das Moped wurde wegen der vorgenommenen, leistungssteigernden Umbauten sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 036634310 zu melden.

