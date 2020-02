Altenburg. In Altenburg hat die Polizei am Sonntag eine Leiche gefunden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Polizei findet Leiche – zwei Tatverdächtige festgenommen

Nach Hinweisen von Zeugen hat die Polizei am Sonntagabend die Leiche eines 52-Jährigen in einer Wohnung in der Pappelstraße gefunden. Nach derzeitigem Stand könne ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zum Montag seien zwei Tatverdächtige festgenommen worden.

Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

