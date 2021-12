Polizei und Autobahnmeisterei retten Greifvogel auf der A9 das Leben

Schleiz. Ein verletzter Greifvogel hat auf der Autobahn 9 zwischen Bad Lobenstein und Schleiz für einen Rettungseinsatz von Polizei und Autobahnmeisterei gesorgt.

Am Dienstagnachmittag alarmierten besorgte Verkehrsteilnehmer die Autobahnpolizei wegen eines offenbar verletzten Greifvogels auf der Autobahn 9. Zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz war das Tier vermutlich mit einem Fahrzeug kollidiert und danach auf dem Grünstreifen zwischen den Richtungsfahrbahnen bzw. noch teils auf der Fahrbahn gelandet.

Mehrere besorgte Kraftfahrer riefen daraufhin bei der Polizei an. Die Autobahnpolizei gelang es schließlich, den Greifvogel auf der Richtungsfahrbahn nach Berlin lebend zu retten. Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, die ebenfalls mit zum Einsatzort gerufen wurden, nahmen das Tier dann schnell in Empfang und brachten es zu einem Falkner im Saale-Orla-Kreis, der sich um die notwendige Versorgung kümmern werde, so die Polizei. Die Beteiligten drücken "Greifi" alle Daumen, dass er sich bald wieder in die Lüfte schwingen kann.