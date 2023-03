Rettungshubschrauber landet auf der Rudolstädter Bleichwiese

Ein Rettungshubschrauber des ADAC ist am Montagvormittag auf der Rudolstädter Bleichwiese gelandet.

Rudolstadt. Einsatz am Montagvormittag in Rudolstadt: Der Rettungshubschrauber ist nach einem medizinischen Notfall auf der Bleichwiese gelandet. Das ist der Grund.

Rudolstadt Ein Rettungshubschrauber des ADAC ist am Montagvormittag auf der Rudolstädter Bleichwiese gelandet. An Bord der Notarzt und ein Rettungssanitäter, die über die Rettungsleitstelle zu einem medizinischen Notfall in der Innenstadt gerufen wurden.

Die Bleichwiese war der nächstgelegene Ort, an dem der Hubschrauber landen konnte. Kurz vor halb zwölf hob der Hubschrauber wieder ab. Der Hubschrauber der Luftrettung ist auf dem Flugplatz Schöngleina bei Jena stationiert.

