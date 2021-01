Bei einem Wohnhausbrand am Mittwochabend im Neustädter Ortsteil Lichtenau ist eine Person ums Leben gekommen.

Neustadt-Lichtenau Bei einem Wohnhausbrand in Neustadt an der Orla kam ein Mensch ums Leben. Die Feuerwehr war am Abend mit elf Fahrzeugen und 61 Kameraden im Ortsteil Lichtenau im Einsatz.

Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Neustadt - 61 Feuerwehrleute im Einsatz

Zu einem Wohnhausbrand im Neustädter Ortsteil Lichtenau wurden die Neustädter Feuerwehr und mehrere Ortsteilwachen am Mittwochabend gerufen. Der Alarm ging um 18.31 Uhr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand ein dreigeschossiges Wohnhaus in der Ortslage Lichtenau in Brand. Eine zunächst vermisste ältere männliche Person wurde später tot gefunden.

36 Kameraden mit Atemschutz im Einsatz

„Das Erdgeschoss des Hauses hat komplett gebrannt und das Feuer ist bis ins erste Obergeschoss hochgezogen. Es gab eine starke Rauchentwicklung, weshalb 36 Atemschutzgeräteträger zum Einsatz kamen“, informiert Neustadts Stadtbrandmeister Ronny Kaufmann. Gegen 19 Uhr war das Feuer im Wohnhaus gelöscht. Die Restlöscharbeiten dauerten noch bis in die späten Abendstunden hinein an. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat noch am späten Abend die Ermittlungen aufgenommen.

Bewohner galt zunächst als vermisst

Der Bewohner habe das Haus allein bewohnt und gelte momentan als vermisst. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten demnach an. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Neustadt, die Ortsteilwehren Lichtenau, Neunhofen, Dreba, Knau sowie die Feuerwehr Lausnitz, die mit elf Fahrzeugen und insgesamt 61 Kameraden vor Ort waren.

