Traurige Gewissheit im Vermisstenfall Manuela Faber: Die seit Donnerstagfrüh vermisste 46-Jährige aus Saalfeld wurde am Sonntag Vormittag tot in einem Waldstück in der Nähe ihres Wohnhauses in Saalfeld durch Polizeikräfte gefunden.

Es gebe zunächst keine Hinweise auf eine Straftat, sagte ein Polizeisprecher. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt (weitere Informationen folgen im Laufe des Tages).

Dramatische Suche nach Saalfelder Klinikchefin