Unfall in Greiz: 84-Jähriger übersieht Autofahrerin

Greiz. Am Montagvormittag ist ein 84-Jähriger in Greiz mit einer Autofahrerin zusammengestoßen. Er hatte den Wagen beim Wechsel des Fahrstreifens übersehen.

Am Montag war ein 84-jähriger Suzuki-Fahrerin gegen 9.50 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Schlossbrücke in Richtung Reichenbacher Straße in Greiz unterwegs. Unmittelbar vor der Ampelkreuzung Höhe Irchwitzer Straße wechselte er laut Landespolizeiinspektion Gera den Fahrstreifen. Dabei stieß er mit einem Toyota zusammen, der sich rechts von ihm auf gleicher Höhe befand.

Durch den Unfall wurde die 64-jährige Toyota-Fahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

