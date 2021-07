Unfallserie auf A4 mit zum Teil schwer verletzten Personen

Erfurt. Auf der A4 hat es am Freitagmorgen zahlreiche Unfälle gegeben. Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Auf Thüringens Autobahnen hat es in den vergangenen Stunden zahlreiche Unfälle mit mehreren Verletzten gegeben. So war auf der A4 bei Jena am Freitagmorgen kurz nach 5 Uhr ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren. Wie die Polizei informierte, wurde der Fahrer des Kleintransporters eingeklemmt und hatte das Bewusstsein verloren. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 06:15 Uhr konnte die Vollsperrung in Richtung Dresden aufgehoben werden und der linke sowie mittlere Fahrstreifen wurde für den Verkehr frei gegeben.

Einen weiteren Auffahrunfall gab es am Freitagmorgen auf der A4 gegen 06.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena-Göschwitz in Fahrrichtung Dresden. Laut Polizei war ein Auto am Stauende mit einem Lkw kollidiert. Eine Person in dem Auto wurde eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Weiterhin wurde am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der A4 bei Hermsdorf ein Mann verletzt, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und sich dann mehrmals überschlagen hatte. Auf regennasser Straße habe der Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf überholt und dabei die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Auf nasser Fahrbahn die Kontrolle verloren

Gegen 6.30 Uhr kollidierte ein Autofahrer auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Schmölln in Fahrtrichtung Dresden mit der Mittelleitplanke. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Autofahrer auf regennasser Straße seine Geschwindigkeit nicht entsprechend angepasst. Der Mann habe beim Überholen eines Lkw die Kontrolle über sein Auto verloren und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt.

Ein missglücktes Überholmanöver führte am Donnerstagabend auch auf der A38 zu einem Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Laut Polizei überholte ein Autofahrer einen Sattelzug und wollte anschließend die Autobahn an der Anschlussstelle Heilbad Heiligenstadt verlassen. Dabei scherte der Pkw kurz vor dem Lkw-Gespann nach rechts ein und kollidierte mit diesem. Das Auto wurde dann in die Abfahrt geschleudert. Die Beifahrerin sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Gegen 23 Uhr war die Bergung des Verursacherfahrzeuges abgeschlossen. Das Lkw-Gespann hatte die Fahrt fortsetzen können.

