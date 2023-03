Vater und Sohn nach Motorradunfall schwer verletzt in Klinik geflogen

Mellenbach. Bei einem Unfall im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Motorrades sind im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein 50-Jähriger und sein Sohn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Samstagnachmittag ein 84-Jähriger mit seinem Honda auf der L1144 von Allersdorf in Richtung Mellenbach fahrend aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf Höhe der Finkenmühle in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte das Auto mit einer entgegenkommenden Suzuki. Deren Fahrer und sein 15-jähriger Sohn wurden schwer verletzt in Krankenhäuser geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer wollte die Unfallstelle verlassen, konnte aber durch Zeugen zum Anhalten aufgefordert werden. Der ältere Mann hatte einen Schock erlitten. Angehörige holten ihn und das Auto daraufhin ab.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

