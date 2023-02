Der Schwerlasttransporter passte nicht unter die Brücke nahe der Lohstraße in Pößneck.

Verkehrsunfall: Schwerlasttransporter stößt in Pößneck mit Brücke zusammen

Pößneck. Der Fahrer eines Schwerlasttransporters war nicht nur auf einer nicht für seinen Transport vorgesehenen Strecke unterwegs; er rammte auch noch eine Brücke, die er mit seiner Ladung nicht passieren konnte.

Dienstagabend fuhr ein Schwerlasttransporter durch Pößneck. Dieser streifte wegen seiner Ladungshöhe eine Brücke nahe der Lohstraße. Daraufhin fielen Teile der Ladungssicherung auf die Fahrbahn. Ein hinter dem Schwerlasttransport fahrendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die Teile.

Am linken Rad des Fahrzeugs, an der Brücke und auch an der Ladung des Schwerlasttransporters entstand Sachschaden. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, da der 62-jährige Fahrer zudem auf einer nicht für den Schwerlasttransport vorgesehenen Strecke unterwegs war. Der Fahrer muss nun eine neue Genehmigung beantragen, um seine Fahrt fortsetzen zu können.

