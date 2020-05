In der Obdachlosenunterkunft in Saalfeld kam es zu einem Streit, bei dem ein Mann seinem Gegenüber eine Glasflasche in den Oberkörper rammte.

Versuchter Totschlag im Obdachlosenheim in Saalfeld

Ein 33-Jahre alter Mann ist nach einem Streit in einem Obdachlosenheim in Saalfeld mit schweren Verletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht worden. Er sei von einem 28-Jährigen mit einer zerschlagenen Glasflasche attackiert worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Vorfall habe sich am Dienstagabend ereignet. Die Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Zum Tatmotiv werde noch ermittelt.

Der mutmaßliche Täter, der 2,5 Promille intus gehabt habe, sei vorläufig festgenommen worden. Er solle einem Haftrichter vorgestellt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Vorwurf gegen ihn laute auf versuchten Totschlag.

Auch in Rudolstadt kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Gemeinschaftsunterkunft. Ein 23-Jähriger hat dort mehrfach auf einen anderen Bewohner eingestochen. Die Polizei ermittelt. Ein Hubschrauber kam zum Einsatz, der den lebensbedrohlich verletzten Mann in ein Krankenhaus flog.

