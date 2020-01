Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeugen gesucht: Stammt der Motorrad-Räuber aus Thüringen?

Die Kriminalpolizei in Oberfranken sucht nach zwei Raub­überfällen nahe der Grenze zu Thüringen nach dem Täter und schließt nicht aus, dass dieser aus Thüringen kommt. Zumindest erhofft sie sich von Thüringern wichtige Hinweise auf den Täter, der jeweils mit einem markanten Motorrad flüchtete.

Überwachungsbild aus der überfallenen Tankstelle. Foto: Polizei

Der erste Überfall hatte sich am 5. Januar 2020 in Stockheim ereignet. Der Ort grenzt direkt an den Landkreis Sonneberg und liegt 30 Kilometer von Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) entfernt. Hier erbeutete der Mann einen vierstelligen Betrag. Ohne Beute flüchtete der Unbekannte am vergangenen Freitag, 24. Januar, aus einer Metzgerfiliale in Nurn (Landkreis Kronach). Von dort sind es nur wenige Kilometer in den Saale-Orla-Kreis.

In der Fleischerei hatte er eine Pistole gezückt und die Herausgabe von Geld gefordert. Die Mitarbeiterin eilte in den Nebenraum und rief ihren Sohn. Der Täter flüchtete. Zahlreiche Streifenbesatzungen fahndeten laut Polizei kurz darauf nach dem Unbekannten, der jedoch entkommen konnte.

Der Täter wird als zirka 190 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er trug schwarze Motorradkleidung und einen schwarzen Helm mit dunklem Visier, den er auch schon in der Tankstelle getragen hatte. „Die Kripo geht davon aus, dass es sich bei beiden Überfällen um den gleichen Räuber handelt, der bei beiden Taten mit diesem Motorrad unterwegs war“, sagt Anne Höfer vom Polizeipräsidium Oberfranken. Beim Motorrad handelt es sich um ein komplett mattschwarzes Straßenmotorrad älteren Baujahres. Nach Zeugenaussagen war bei den Überfällen kein Kennzeichen angebracht.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach dem Täter. Foto: Polizei

Die Polizei hofft auf Hinweise, insbesondere weil im Januar die wenigen Motorräder besonders im Straßenverkehr auffallen. Die Ermittler stellen vor allem folgende Fragen:

Wer kann Angaben zu dem schwarz gekleideten Motorradfahrer, dem mattschwarzen Motorrad und gegebenenfalls dem Fahrzeugkennzeichen machen?

Gibt es Hinweise zur Fahrstrecke des Täters auf der Bundesstraße 85 von Stockheim Richtung Norden am Sonntag, 5. Januar 2020, zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr?

Hat jemand das Motorrad am 24. Januar 2020 vor 16 Uhr gesehen und kann Hinweise geben, woher es kam?

Hat jemand das Motorrad an diesem Tag nach 16.45 Uhr, gesehen und kann Hinweise geben, wohin es von Nordhalben, Gemeindeteil Mauthaus, gefahren ist?

Zeugen, die Informationen beisteuern können, wenden sich direkt an die Kriminalpolizei Coburg. Die Dienststelle ist erreichbar unter Tel. 09561/645-0.