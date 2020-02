Suhl. In einer Firma für Tiefkühlkost in Suhl ist giftiges Ammoniak ausgetreten. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Verletzte bei Ammoniak-Unfall

Nach ersten Erkenntnissen trat das stechend riechende Gas am Montagabend in größeren Mengen aus einem Leck einer Leitung der Firma aus. Einsatzkräfte konnten in der Nacht zu Dienstag den Austritt reduzieren. Die Mitarbeiter blieben aus Sicherheitsgründen zunächst in dem Firmengebäude, wie ein Sprecher der Suhler Feuerwehr sagte. Gegen 3 Uhr konnten sie gerettet werden.

Das Firmengelände in einem Gewerbegebiet ist den Angaben nach seit den Abendstunden abgeriegelt. Die Einsatzkräfte waren am Morgen weiter vor Ort, da sie das Leck noch nicht schließen konnten. Die austretende Ammoniak-Konzentration sei jedoch nur noch minimal, so der Sprecher der Feuerwehr.