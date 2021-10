Zwei Verletzte nach Unfall auf B92 - Einbrecher stehlen Geldkarten und Personalausweis

Die Meldungen der Polizei für den Kreis GReiz.

Zwei Fahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwoch gegen 15.35 Uhr fuhren eine 42-jährige BMW-Fahrerin und ein 73-jähriger Citroen Fahrer auf der Bundesstraße 92 von Gera in Richtung Weida. Am Abzweig Zossen musste die BMW-Fahrerin anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der andere Kraftfahrer auf. Beide wurden durch den Unfall verletzt, an den Pkw entstanden Sachschäden.

Einbrecher stehlen Geldkarten und Personalausweis

In der Zeit vom 12. zum 13. Oktober stiegen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Haus in der Carolinenstraße in Greiz ein. Aus einer Geldbörse entwendeten sie mehrere Geldkarten und einen Personalausweis. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 03661 6210.

