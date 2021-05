Erster Thüringer Kreis benutzt neue Software zur Kontaktverfolgung

Altenburg. Als einer der ersten Landkreise Thüringens nimmt die Kreisverwaltung des Altenburger Lands SormasX, die neueste Software zur Fallübermittlung und Kontaktpersonennachverfolgung, in Betrieb.

Sonderschichten stehen am Pfingstwochenende für die IT-Abteilung des Landratsamtes an. Nicht zum ersten Mal sei das Landratsamt Altenburger Land Vorreiter hinsichtlich der Einführung neuer Software. Als einer der ersten Landkreise Thüringens nimmt die Kreisverwaltung SormasX, die neueste Software zur Fallübermittlung und Kontaktpersonennachverfolgung, in Betrieb.

Diese Softwarelösung, eine Weiterentwicklung des bisher in der Corona-Pandemie genutzten Programmes Sormas, verbindet SormasX mit der RKI-Anwendungen Survnet, der Laborschnittstelle Demis und dem Symptomtagebuch Climedo und werde künftig die Fallübermittlung und Kontaktpersonennachverfolgung deutlich vereinfachen – alles läuft dann digital, ohne jegliche händische Datenerfassung.

Keine Kontaktnachverfolgung

Aufgrund dieser Softwareumstellung wird am Freitag und Samstag dieser Woche keine Kontaktpersonennachverfolgung und kein Versand von Quarantänebescheiden möglich sein. Bis Donnerstagabend wollten die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes alle aktuellen Corona-Fälle abarbeiten. Die Kontaktpersonennachverfolgung startet dann am Feiertag, dem Pfingstmontag, wieder.