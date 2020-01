Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schloss Eichicht wird zukunftsfest

Am Anfang steht ein altes thüringisches Adelsgeschlecht – das derer von Beulwitz. Die Familie erwirbt Schloss Eichicht im Jahre 1417, etwas mehr als drei Jahrzehnte nach dessen erster urkundlicher Erwähnung. Heute erhebt sich die Anlage in lange nicht gekannter Schönheit über dem gleichnamigen Ortsteil der Gemeinde Kaulsdorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt). In den Händen der Familie von Beulwitz befindet sich die Burganlage schon freilich seit 1945 nicht mehr.

Seit 2015 heißt der Burgherr Max Buchholz. Mit seiner Frau Catharina hat er vor knapp fünf Jahren das Abenteuer gewagt. „Wir haben uns in das Schloss verliebt“, sagt er. Deutlich zeigt sich das bei einem Gang durch das Gebäude und die Anlage. Mit Blick fürs Detail hat die Familie Jahr um Jahr dafür gesorgt, dass die alte Schlossanlage den Einwohnern des Ortes wieder ein Stück zurückgegeben werden kann. Finanziert haben die Eigentümer das aus eigener Tasche. Mittlerweile dürften sich die Kosten für Kauf und Sanierung weit im siebenstelligen Bereich bewegen, genauer will Max Buchholz das nicht sagen. Oberhalb der gleichnamigen Gemeinde erhebt sich das mehr als 700 Jahre alte Schloss Eichicht, dem Familie Buchholz in den vergangenen fünf Jahren zu neuem Glanz verholfen hat. Foto: Familie Buchholz Für den Burgherrn geht mit dem Schloss ein Lebenstraum in Erfüllung. Wie Prinz Eisenherz habe er einmal leben wollen – und irgendwie kommt er diesem Vorhaben Tag um Tag näher, gleichwohl er mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat als die Comicfigur. Viel lieber spricht Buchholz natürlich darüber, wie sein Einsatz und der seiner Frau nachhaltig für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte über Generationen wirken können. „Wir haben uns immer gefragt, was zu uns passt. Aber im gleichen Atemzug haben wir uns auch die Frage gestellt, was zum Schloss passt“, erzählt Buchholz. Herausgekommen ist ein fein saniertes Ensemble, das zum Beispiel im Fachwerk wieder das originale Rot der mittelalterlichen Burganlage aufweist. Doch dann kommen auch die Momente, in denen das Paar von der Realität und den Verpflichtungen eingeholt wird. Mit der Sanierung ist es nicht getan. Wie soll das Schloss in Zukunft unterhalten werden, wenn einmal die Rente ansteht? Die Kosten bleiben. Sie den Kindern aufzubürden, das steht für die Familie nicht zur Debatte. Also haben Max Buchholz und seine Frau Catharina die Idee einer privaten Jagdschule geboren. Platz ist genug da. Für die Schlossanlage wäre es ein Gewinn, denn die Jagdschule soll in einer der beiden Scheunen realisiert werden, die am Toreingang stehen. Moment. Am Toreingang steht derzeit nur eine Scheune. Die zweite kann man nur noch auf historischen Bildern erkennen – und in der Realität anhand einiger Mauerreste, die in die Einfriedung der gesamten Anlage integriert sind, vermuten. Buchholz plant, diese zweite Scheune wieder zu errichten und der Schlossanlage ihr historisches Antlitz damit vollständig zurückzugeben. Catharina und Max Buchholz leben seit 2015 auf Schloss Eichicht. Foto: Familie Buchholz Neben einer Jagdschule sollen eine Wildbretvermarktung und ein regionaler Hofladen das Konzept abrunden. Möglicherweise, aber das steht noch nicht fest, könnte noch eine Wildtiergatterhaltung dazukommen – ganz mit dem Ziel, dass die Unternehmungen genug Geld abwerfen, um das Schloss finanziell abzusichern, wenn Max und Catharina Buchholz einmal in den Ruhestand gehen. Buchholz – er und seine Frau jagen selbst beide – hofft, dass sein Jagd-Konzept ein Erfolg wird, und plant mit etwas mehr als 100 Schülerinnen und Schülern, die hier pro Jahr ihren Schein absolvieren sollen. Für den Ort könnte das schon deshalb ein Gewinn sein, weil hier zum einen Arbeitsplätze entstehen und auf der anderen Seite der Burgherr für die Versorgung und Unterbringung der Schüler auf regionale Gastwirtschaft setzt. Dass die Familie damit auch ein Stück ihrer Privatsphäre für Unbekannte öffnet, nimmt sie in Kauf. Max Buchholz sagt: „Mittlerweile ist die Zeit vorbei, in der sich Burgbesitzer einfach auf ihren Gemäuern verschanzen können.“ Zu stark identifizieren sich die Bewohner oftmals kleiner Orte mit den historischen Anlagen, die aber eben längst nicht von der öffentlichen Hand allein gesichert werden können. „Deshalb wollten wir uns der Bevölkerung des Ortes öffnen und etwas zurückgeben von der Geschichte dieses Schlosses“, erzählt Max Buchholz. Gelungen ist das zum Beispiel, als er und seine Frau im vergangenen Jahr auf das Gelände des Schlosses eingeladen hatten und 250 Gäste begrüßen konnten. Nach der Aufführung eines Theaterstückes blieben sogar 1600 Euro Überschuss, der an den örtlichen Kindergarten gespendet wurde. Im Haus erinnert hält Max Buchholz auch die Erinnerung an die Familie von Beulwitz lebendig. Foto: Foto: Fabian Klaus Familie Buchholz ist angekommen in dem kleinen Ort und auf ihrem Schloss mit dem festen Willen, eine neue Epoche zu schreiben für das Geschichtsbuch des Dorfes. Die Familie von Beulwitz residierte mehr als 500 Jahre hier, bei Familie Buchholz werden es bald fünf Jahre sein. Dass in Zukunft weitere folgen, dazu soll die Jagdschule ab 2022 ihren Beitrag leisten. Die Geschichte der Sanierung von Schloss Eichicht wird diesen Sonntag, 26. Januar, um 20.15 Uhr auch Teil der MDR-Fernsehdoku „An der Saale hellem Strande“ sein.