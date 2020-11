Seniorenheim in Altenburg von Corona-Infektion betroffen

Von Montag auf Dienstag hat das Gesundheitsamt Altenburg 26 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert. Die 7-Tage-Inzidenz klettert damit auf 166,6 pro 100.000 Einwohner. Es hätten sich keine ausgesprochenen Hotspots ergeben, das Infektionsgeschehen sei weiterhin diffus, so die Mitteilung des Landratsamtes. Die meisten Infektionen würden im Rahmen der Kontaktnachverfolgung festgestellt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Erneut ist aber eine Senioreneinrichtung vom Coronavirus betroffen. Im Seniorenpflegeheim „Albert Schweitzer“ in Altenburg-Nord hat sich bei zwei Senioren und einer Pflegekraft in einem von insgesamt fünf Pflegebereiches ein positives Testergebnis ergeben. Für neun Mitarbeiterinnen des Pflegebereichs wurde Quarantäne angeordnet. Alle Bewohner des betroffenen Wohnbereiches werden in Kürze vom Gesundheitsamt getestet. In allen fünf Wohnbereichen leben derzeit 127 Senioren, betreut von 67 Pflegepersonen.

Unterdessen ist wegen der anhaltend hohen Zahlen externe Hilfe für das Team der Kontaktpersonen-Nachverfolgung in Vorbereitung. In den nächsten Tagen sollen Mitarbeiter eines Bundesamtes in das Gesundheitsamt Altenburg abgeordnet werden, das derzeit mit 15 Personen die Kontaktpersonen von positiv Getesteten ermittelt und diese informiert.

32 Corona-Fälle in Nordhäuser Seniorenheim

Corona-Fälle in Hospiz: Engste Verwandte dürfen Angehörige besuchen