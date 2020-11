Das Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nimmt im Saale-Orla-Kreis Fahrt auf. Seit dem Freitag hat es 62 neue Infektionsnachweise gegeben. Dies teilte das Landratsamt Saale-Orla am Montag mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Die Corona-Fallzahlen schießen im Saale-Orla-Kreis durch die Decke“, heißt es in der Mitteilung. Zwar sei der Landkreis noch weit entfernt von Verhältnissen wie etwa im Landkreis Hildburghausen, wo sich der Inzidenz-Wert weit über 300 bewegt. „Doch auch in der Region zwischen Krölpa und Hirschberg erreicht das Infektionsgeschehen inzwischen ein bis dato ungekanntes Niveau“, heißt es aus dem Gesundheitsamt. „Allein am Sonnabend hatten wir fast so viele Fälle wie im gesamten Monat März und mehr als im gesamten Monat Mai“, verdeutlicht Amtsarzt Torsten Bossert den Ernst der Lage. Zwar werde längst mehr getestet als noch im Frühjahr. Doch die Gleichsetzung eines einzigen Tages mit einem ganzen Monat lasse sich nicht allein damit begründen, geht Bossert auf den häufigen Vorhalt ein, dass die Zunahme der Fälle eine logische Konsequenz aus der erhöhten Anzahl an Tests sei.

Übers Kreisgebiet verteilt

Gleich 34 bestätige Corona-Fälle hatte es allein am vergangenen Sonnabend gegeben. Die insgesamt 62 Neuinfektionen übers Wochenende verteilen sich übers gesamte Kreisgebiet. Am stärksten betroffen sind die Einzugsbereiche von Schleiz (13) und Tanna (11). Die weiteren Fälle sind den Gebieten Bad Lobenstein (5), Gefell (6), Hirschberg, Neustadt (5), Pößneck (7), Remptendorf (2) und Rosenthal am Rennsteig sowie den Verwaltungsgemeinschaften Oppurg (4), Ranis-Ziegenrück, Seenplatte (3) und Triptis zuzuordnen. Zu zwei Positiv-Befunden konnte der Wohnsitz noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Ein weiterer Todesfall

Neben den Neuinfektionen gibt es im Saale-Orla-Kreis auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, geht aus der Mitteilung des Landratsamtes weiter hervor. Eine Seniorin aus dem Oberland überlebte demnach ihre Covid-19-Erkrankung nicht.

Am Wochenende durchgearbeitet

Übers Wochenende hatte das Landratsamt keine aktuelle Mitteilung zum Infektionsgeschehen herausgegeben, weil da die Pressestelle nicht besetzt ist. Das Gesundheitsamt arbeite unterdessen auch sonnabends und sonntags durch, wurde am Montag auf Anfrage erklärt. Bei der Nachverfolgung der Infektionsketten werde das Personal inzwischen ans Limit gebracht. Bei einer Beratung am Dienstag solle mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen geklärt werden, ob eine personelle Verstärkung durch Angehörige der Bundeswehr infrage kommt.