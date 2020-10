Nach Corona-Ausbruch in Wohnheim: Öffentliches Leben im Saale-Orla-Kreis eingeschränkt

Amtsarzt Torsten Bossert, Landrat Thomas Fügmann, Klaus Scholtissek, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein, und Martin Scheidt (von links), Leiter des Bereiches Eingliederungshilfe/Wohnen bei der Diakoniestiftung, bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag in der Kreisverwaltung in Schleiz

Schleiz. Nach dem Anstieg der Coronazahlen zuletzt in einer Behindertenwohnstätte in Schleiz ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis auf 35 gestiegen.

Der Coronaausbruch in der Behindertenwohnstätte Michaelishaus Schleiz der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein hat mit dafür gesorgt, dass es im Saale-Orla-Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gibt. Ab dieser Marke sind die Landkreise per Gesetz aufgefordert, unverzüglich weitere infektionsschutzrechtliche Maßnahmen zu prüfen. Der Pandemiestab der Kreisverwaltung hat deshalb am Montag Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens im Landkreis bis Ende Oktober festgelegt. Der Betrieb von Schulen und Kindergärten wird nicht eingeschränkt. So seien vorerst bis Ende Oktober keine öffentliche Veranstaltungen über 100 Personen im Freien und nicht mehr als 50 in Räumen erlaubt, private Feiern werden auf maximal 25 Personen beschränkt. Das sagte Landrat Thomas Fügmann (CDU) Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz im Landratsamt. Hinweise auf eine mögliche Ursache für den Ausbruch verdichten sich. Alle Entwicklungen in Thüringen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.