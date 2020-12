Gesundheitsministerium verschickt FFP2-Masken mit abgelaufener Zertifizierung

Dieser Beipackzettel ist einem Teil der Masken in einem der Pakete des Bundesgesundheitsministerium beigefügt gewesen. Ein Teil der Thüringer Pflegeeinrichtungen und Altenheime hat entschieden, die Masken nicht in Bereichen mit Bewohner oder Patienten zu verwenden, weil der vorgeschriebene Infektionsschutz nicht gesichert sei.

Mehrere Altenheime und Pflegeeinrichtungen in Thüringen haben Pakete mit Mund-Nase-Masken vom Bundesgesundheitsministerium erhalten, deren Sicherheit auf den ersten Blick fragwürdig erscheint. In ihrer Einrichtung dürften vom Personal zum Infektionsschutz nur FFP2-Masken getragen werden, sagt Kerstin Bloch, Leiterin des Caritas-Altenpflegezentrums St. Raphael in Weimar, am Montag dieser Zeitung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Vorübergehende Zertifizierung der FFP2-Masken ist bereits seit August ausgelaufen

Die Lieferung des Bundesgesundheitsministeriums enthalte aber Masken chinesischer Produktion, deren vorübergehende Zertifizierung für den FFP2-Standard bereits seit August ausgelaufen sei, fügt sie an. „Wir haben angewiesen, diese Masken nicht in Bereichen mit Bewohnern oder Patienten zu trage“, erklärt Martin Döring von der Caritas-Trägergesellschaft „St. Elisabeth“ gGmbH in Erfurt.

Auch Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) haben in Thüringen derartige Maskenpakete erhalten, bestätigt Sprecher Dirk Gersdorf. Neben China kämen die Masken auch aus Spanien. Auch bei der Awo werden sie nicht eingesetzt.

Awo und Caritas bestellen FFP2-Masken deutscher Produktion

Sowohl Awo als auch Caritas bestellen für ihre Einrichtungen FFP2-Masken deutscher Produktion, um den geforderten Infektionsschutz sicher einzuhalten.

Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums verteidigt gegenüber dieser Zeitung die Maskenlieferungen. Als zusätzliche Unterstützung seien an die Heime insgesamt 97.000 Pakete mit je 3000 Masken an 33.000 Pflegeeinrichtungen verschickt worden. „Die Masken dienen ausdrücklich als eiserne Reserve für den Notfallgebrauch in Mangelsituationen“, betont Sprecher Elmar Kramer.

Auf „Verwendungshinweise in einer Anlage“ wird verwiesen

Nur ist in dem Anschreiben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), das den Paketen beiliegt, davon nicht die Rede. Vielmehr haben die erfolgreichen Beschaffungsanstrengungen Spielräume eröffnet, heißt es da, „die ich nutzen möchte, um Pflegeeinrichtungen gezielt und zusätzlich bei der Versorgung mit Schutzmasken zu unterstützen“. Es „freut mich, dass Ihrer Einrichtung nun Masken aus Bundesbeständen zur Verfügung gestellt werden können“, so Jens Spahn.

Erst am Ende des Anschreibens, nach einem Dank des Ministers an die Beschäftigten im Pflegebereich, wird auf „Verwendungshinweise in einer Anlage“ verwiesen. Laut Ministerium sei die verwendete Ware einem standardisierten mehrstufigen Prüfverfahren unterzogen worden.

Die Schutzmasken erfüllten „alle Anforderungen an Qualität und Sicherheit, die Grundlage für eine Nutzung sind“, so der Sprecher.