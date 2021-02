Gut 200 Coronatote in 100 Tagen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Am Rainweg in Saalfeld befindet sich eines der Senioren- und Pflegeheime des AWO Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt. Zwei Drittel der im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorbenen Menschen war über 80 Jahre alt, ein Teil davon lebte in Pflegeheimen.

Saalfeld/Rudolstadt. Das Robert-Koch-Institut vermeldet am Donnerstag vier weitere Todesfälle; in 100 Tagen sind 200 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 105,6.

Die Zahl der Menschen, die im Kreis Saalfeld-Rudolstadt im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind, hat in dieser Woche die 200 überschritten. Nach vier weiteren Todesfällen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag meldete, stieg sie auf 203. Dies sind Spätfolgen der hohen Infektionszahlen im Landkreis im Dezember und Januar. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog