Ein Corona-schnelltest in der Anwendung. (Symbolbild)

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Samstag 18 neue Corona-Fälle für die Region gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liege demnach im Moment bei 126,6 Fällen auf 100.000 Einwohner. Alle Infos zur Corona-Lage in Thüringen in unserem Live-Blog.