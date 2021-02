Die Schnelltest sollen an Schulen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt angeboten werden.

Saalfeld/Rudolstadt. Die mobilen Testteams der Johanniter sind an den Bildungseinrichtungen in der Region unterwegs. Die Zielgruppe sind dabei Schüler und Lehrer.

Johanniter bieten Schnelltests in Saalfeld-Rudolstadt an

An mehreren Schulen begannen im Februar die mobilen Testteams der Johanniter des Regionalverbandes Saalfeld-Südthüringen mit der Durchführung von Schnelltest auf Covid-19. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Diese sind auch im Landkreis vor Ort und testen in den Einrichtungen Pädagogen und Schüler der Abschlussklassen. Neu hinzugekommen sind nun Schüler, die Präsenzangebote wahrnehmen.

Schulen, die einen Testpartner suchen, sollen sich per Mail an corona.suedthueringen@johanniter.de sowie unter Tel. 036871/27913 oder 0151/72113277 an Beatrice Domaratius wenden.