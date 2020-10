Keine Einschränkungen des Betriebes im Pößnecker Krankenhaus wegen Corona

Mit den neuen Maßnahmen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind keine Einschränkungen des Betriebes am Standort Pößneck der Thüringen-Kliniken verbunden. „Alle Operationen werden nach wie vor angeboten, alle Patienten werden versorgt“, teilte die Klinikengruppe mit Sitz in Saalfeld am Wochenende auf Anfrage mit. Alle neuen Corona-Entwicklungen für Thüringen im Liveblog.

„Es ist momentan nicht absehbar, was auf uns zukommt“, hieß es am Freitag, aber: „Notfälle werden immer und jederzeit behandelt.“ Zudem könne jeder Mensch mit einem Termin ganz normal das Pößnecker Krankenhaus aufsuchen. Sollten sich irgendwelche Änderungen ergeben, dann werden die bestellten Patienten durch die zuständigen Klinik-Sekretariate informiert.

Im Fokus stehe zurzeit die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Pößnecker Krankenhauses, die mit Michael Fiedler seit dem 1. September einen neuen Chefarzt hat. Der Facharzt für allgemeine und spezielle Viszeralchirurgie sowie für Proktologie halte am bisherigen „breiten Spektrum“ der Abteilung fest, heißt es in einer Mitteilung. Ebenso sei die bisherige „hohe fachlichen Kompetenz“ der Klinik sichergestellt.

So stehen mit den Oberärzten Michal Zakrzewski und Przemyslaw Mogielnicki zwei erfahrene Chirurgen an der Seite von Chefarzt Michael Fiedler. Sein Team wird durch Assistenzärztinnen und Assistenzärzte verstärkt.

Schlüssellochoperationen an Dickdarm und Mastdarm

Ein Schwerpunkt des Teams von Michael Fiedler seien die sogenannten Schlüssellochoperationen an Dickdarm und Mastdarm bei gut- und bösartigen Erkrankungen. „Seit Jahren ist es in Pößneck möglich, Patienten ohne große Bauchschnitte zu operieren“, erinnern die Thüringen-Kliniken. „Natürlich entwickeln wir für jeden Patienten eine eigenes Behandlungskonzept“, so der neue Chefarzt. So könne es sein, dass in einigen Fällen auch kurzfristig von der geplanten minimalinvasiven zur offenen Operation gewechselt werden müsse.

Das Pößnecker Krankenhaus gehört seit 2005 zum Verbund der Thüringen-Kliniken mit Sitz in Saalfeld. Foto: Marius Koity

Minimalinvasive Behandlungen seien schonender als offene chirurgische Eingriffe, deshalb würden viele Patienten direkt danach fragen. Ob und inwiefern eine solche Schlüssellochoperation in Frage komme, sei aber immer von Fall zu Fall zu entscheiden.

Es sei durchaus so, dass immer mehr Standardoperationen mit kleinen Schnitten ausgeführt werden, bestätigen die Thüringen-Kliniken auf Nachfrage. „Die Vorteile für unsere Patienten bestehen darin, dass zum einen die Schwere des Eingriffs deutlich reduziert wird, zum anderen die Genesung schneller voranschreiten kann“, so Chefarzt Michael Fiedler. Pößnecker Ärzte hatten im vergangenen Jahr rund 300 minimalinvasive Operationen ausgeführt.

Interdisziplinäre Behandlungskonzepte

Patienten mit onkologischen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes werden in enger Kooperation mit den anderen in Frage kommenden Abteilungen der Thüringen-Kliniken behandelt, heißt es in der Mitteilung weiter. Für jeden Kranken werden interdisziplinäre Behandlungskonzepte zur individuellen Versorgung erarbeitet.

Michael Fiedler kam vom Kreiskrankenhaus Schleiz nach Pößneck. Zuvor hatte der 55-jährige Gräfenwarther in Saalfeld, Greiz und Eisenberg als Chirurg gewirkt.

Nähere Informationen zur Allgemein- und Viszeralchirurgie in Pößneck sind im Internet unter www.thueringen-kliniken.de zu finden.